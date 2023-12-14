Для чего нужно мобильное приложение «Мегакам.Қорғау»?

Уже более года североказахстанские полицейские пользуются мобильным приложением «Мегакам.Қорғау», которое работает в связке с «интеллектуальными видеокамерами». Если система не сможет самостоятельно установить водителя, его можно разыскать при помощи приложения. Оно установлено на планшетах у всех экипажей патрульной полиции. Приложение позволяет выявлять криминальный транспорт, водителей, лишённых прав, с просроченным страховым полисом или техосмотром, неплательщиков штрафов и алиментов, а также досрочно освобождённых водителей, в отношении которых установлен административный надзор.

АЙБАТЫР АМИРОВ, старший инспектор управления административной полиции ДП СКО:

— В период с 16 ноября 2022 г. по сегодня установлено 2366 единиц т/с, совершивших адмправонарушения на сумму более 20 млн тенге, из которых 78 водителей, управлявших без обязательного страхового полиса, 9 водителей, ранее лишённых прав управления, 17 водителей, не имеющих права управления транспортным средством.



Валерия Сиваш