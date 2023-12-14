Бюджет СКО на 3 года обсудили на заседании общественного совета

Свыше 316 млрд тенге из республиканского бюджета направят на развитие СКО в предстоящем году. На последующие два года сумма составляет более 336 млрд тенге. Об утверждении областного бюджета на 2024-2026 годы говорили сегодня на заседании общественного совета. На развитие сферы образования, как обычно, выделили немалую сумму — почти 150 млрд тенге.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— На установку аппаратно-программного комплекса — 254 млн тенге. На приобретение 20 единиц транспорта для подвоза детей — 539 млн тенге. Также в 2024 году за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования планируется завершение строительства коррекционной школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест — 400 млн тенге.

Продолжая говорить об образовательной сфере, члена общественного совета Павла Афанасьева интересовала целесообразность Дворца школьников.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член общественного совета СКО:

— Насколько Дворец школьников реально загружен. Как вот мы видим, что там большинство помещений не используется, а простаивает. Это первый момент. Второй момент — насколько разнопрофильность интересов школьников там учитывается?

По словам руководителя управления образования Назира Жашибекова, учебное учреждение работает сверх проектной мощности. На планируемые 2,5 тысячи детей там обучаются свыше 3-х тысяч.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— У нас уже сверх проектной мощности дети обучаются. Тем не менее, мы видим, что кабинеты можно ещё использовать. Мы сейчас этот вопрос прорабатываем и будем увеличивать ещё охват количества детей. Дворец школьников работает по 8-ми направлениям: физика, химия, техническое направление, робототехника и другим.

В целом, если говорить в разрезе следующего года, то бюджет на сферу здравоохранения составляет свыше 9 млрд 860 млн тенге, по отрасли культуры предусматривается свыше 10,5 млрд тенге. На развитие спорта — свыше 12 млрд тенге. Не остались без внимания и дороги. На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значений выделили свыше 17 млрд тенге.

Диана Салихова