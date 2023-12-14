Более 150 млрд тенге коррупционных средств поступило на спецсчет для строительства школ в РК

Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

“Более 150 млрд тенге поступило на спецсчет. Из этого счета были выделены средства на строительство 62 школ, если не ошибаюсь. Эти средства были направлены в различные регионы, то есть в зависимости от запросов. Но не все средства были потрачены, было выделено около 90 млрд тенге, поэтому еще есть 60 млрд”, — сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Оставшиеся средства, как отметил министр, также будут направлены на ремонт аварийных школ и решение проблем трехсменного обучения.