Викторину ко Дню независимости провели в ОУНБ им. Сабита Муканова

Викторину среди студентов Гуманитарно-технического колледжа провели в областной библиотеке им. Сабита Муканова. Приурочили её ко Дню независимости Республики Казахстан.

КАЙЫРЖАН МАЛИКОВА, руководитель отдела областной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Будущее в руках молодёжи! Сегодня мы видим, что молодое поколение знает и помнит историю своей страны. День независимости — это очень важный праздник. Когда-то наши предки боролись за то, чтобы быть сильным и независимым государством.

Участие в игре-викторине приняли 7 студентов Гуманитарно-технического колледжа. Ребята отвечали на вопросы по истории и географии.

РОМАН КАЙЗЕР, студент Гуманитарно-технического колледжа:

— Каждый из нас является патриотом своей страны. Мы здесь родились, выросли, учимся, будем работать. Поэтому мы должны знать историю нашей страны, несмотря ни на какие трудности. Всё же история — это интересно.

По итогам викторины обладателям трёх призовых мест вручили почётные дипломы и книги.

Валерия Филатова