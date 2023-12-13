Школьников из Кызылжарского и Мамлютского районов пригласили на службу в полицию

Руководство областной полиции встретилось со школьниками Кызылжарского и Мамлютского районов. С профориентационной беседой к старшеклассникам обратилась заместитель начальника департамента полиции Сауле Андагулова. Она рассказала о преимуществах службы: высокой восстребованности профессии, социальном обеспечении и доплатах.

— На сегодня пенсионный возраст для женщин — 58 лет. Для мужчин — 63. Являясь сотрудником полиции, вы имеете право уйти на пенсию в 48, 50, 55 лет. Есть у нас ещё отдельные территориальные подразделения, где стаж работы идёт год за полтора. Там возможность есть уйти на пенсию ещё раньше.

Оперуполномоченные и следователи, участковые инспекторы и сотрудники батальона патрульной полиции — здесь всегда есть вакансии для образованных и целеустремлённых людей в хорошей физической форме, желающих приносить пользу Родине.

— Кто обучается в наших ведомственных вузах, обучается за счёт государства, в последующем гарантировано обязательное трудоустройство.

— Мы для них уже готовим место, у нас есть вакансии, мы на вакантные места их назначаем.

В обоих районах благодарственными письмами поощрили ряд сотрудников, а также матерей полицейских, добившихся высоких показателей в служебной деятельности. Украшением встреч стало выступление бойцов СОБР, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя. Представители районных акиматов поблагодарили полицейских за выступление.

— Хочу, Сауле Тыныштыковна, Вас и Вашу команду искренне поблагодарить за такую организацию мероприятий, хороший концерт поставили, посмотрели Ваших ребят, СОБРов. Всем понравилось? — Аплодисменты.

Служба в полиции открывает возможности для саморазвития. Подтверждение тому — вокальная группа Культурного центра ДП СКО, которая также выступила на сцене. Исполнение патриотических песен завершило встречи со старшеклассниками.

Валерия Сиваш