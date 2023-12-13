С начала декабря 12 человек госпитализированы с обморожением

В регионе уже неделю держится сильный мороз. Дети и студенты учатся дистанционно. Взрослых же на онлайн-режим никто не переводил, поэтому выходить на улицу приходится. К сожалению, для некоторых жителей это обернулось больничной койкой.

ЕКАТЕРИНА БЕЛОУСОВА, пресс-секретарь многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— С начала декабря в травмпункт многопрофильной городской больницы с обморожением рук, ног и пальцев поступили12 человек, 5 из них были госпитализированы. Есть среди них сельчане, жители города, также люди без определенного места жительства. Были случаи, когда у людей сломалась машина на трассе, они продолжительное время оставались на холоде, получили обморожение конечностей. Кто-то искал потерявшуюся лошадь, а кто-то не в погоду отправился на рыбалку.

Медики призывают североказахстанцев не выходить на улицу без острой необходимости. Если же человек всё-таки получил обморожение, то врачи рекомендуют завести пострадавшего в теплое помещение, дать согреться горячим чаем, обмороженную конечность укрыть теплоизолирующей повязкой и незамедлительно обратиться за квалифицированной медпомощью.

ЕКАТЕРИНА БЕЛОУСОВА, пресс-секретарь многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— Еще хочу отметить, что человек не всегда и не сразу может понять, что у него обморожение конечностей. То есть сначала он испытывает зуд, жжение и уже через некоторое время может выясниться, что у него обморожение конечностей. Особенно хотелось бы, конечно же, призвать людей в алкогольном опьянении не выходить на улицу в сильные морозы, потому что чувствительность, конечно же, очень сильно снижена.

Североказахстанцы знают, какой климат в нашем регионе, и отлично осведомлены, как утепляться.

— На улице, конечно, очень сильные морозы. Для того, чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, нужно позавтракать и одеться по погоде, чтобы ноги в тепле были. И обязательно хлопчатобумажная ткань, никакой синтетики.

— Я скажу так, ходить надо!



— Мне 67 лет, я минимум 12 км в день хожу.

— Чтобы ноги были свободными, обувь чтобы была свободной.

— Одеваться теплее нужно и побольше двигаться, дышать свежим воздухом.

Поступают в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи и с уличными травмами. С начала декабря обратились 306 человек.

Камилла Карим

