Мать 14-летнего подростка, разбившего остановку в Петропавловске, привлекли к адмответственности

Жительницу Петропавловска привлекли к ответственности из-за хулиганства, совершённого её 14-летним сыном. Подросток разбил остановочный павильон по ул. Жамбыла Жабаева в Петропавловске. По словам несовершеннолетнего, он был раздражён из-за ссоры с приятелем. Полицейские отмечают, что это стандартное объяснение, к которому прибегают вандалы, разрушающие остановки, малые архитектурные формы и другие объекты городской инфраструктуры. Юный правонарушитель был оперативно установлен и вместе с матерью вызван в участковый пункт полиции.



МАРАТ ЖУМАЛИЕВ, начальник управления полиции г. Петропавловска:

— Ввиду того, что данный подросток впервые совершает административное правонарушение, за пребывание вне дома в ночное время, подпадающее под статью 442 Кодекса РК об административных правонарушениях, его матери вынесено предупреждение. За хулиганство, совершённое несовершеннолетним, в семидневный срок по сокращенному делопроизводству его мама уплатила штраф 12075 тенге. Вопрос материальной ответственности за причинённый ущерб будет решаться в порядке гражданско-правовых отношений. Просим взрослых ответственно относиться к воспитанию несовершеннолетних детей, не допускать безнадзорности и ночных прогулок.

За 11 месяцев подростков задерживали из-за фактов хулиганства 31 раз. Полицейские также напоминают, что административное законодательство предусматривает штраф в виде 51 750 тенге за вандализм со стороны несовершеннолетних.

Дарья Пышмынцева

