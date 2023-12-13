Кормовые добавки из шкур животных производят в СКО

Уникальный проект по созданию высокопротеиновой кормовой добавки представили сегодня в Kozybayev University. Это совместная работа местной альма-матер и ТОО «СК Протеин». Необычность идеи в технологии. А именно — утилизации и переработке шкур КРС в кормовую добавку.

АКАН ЖУНУСОВ, автор проекта, кандидат сельскохозяйственных наук:

— Хотя северный регион считается богатым регионом по зерновым культурам. Но у нас чувствуется нехватка белков. Эта проблема есть не только в Казахстане, но и во всем мире. Дефицит составляет 20%. Поэтому мы вот эти отходы кожевенного сырья, которые у нас валяются, которыми никто не занимается у нас, мы их начали использовать.

В начале этого года товарищество выиграло грант на финансирование. Сумма составила 350 млн тенге. По проекту в планах довести производство до 7 тысяч тонн кормовой добавки ежегодно. Для этого, говорят специалисты, потребуется около 5 лет. Высокопротеиновая добавка — важное дополнение к рациону питания для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц.

АКАН ЖУНУСОВ, автор проекта, кандидат сельскохозяйственных наук:

— Для птиц это 3-5 граммов на голову в сутки. КРС где-то 15-20 граммов. Много не занимает, но зато концентрация белка там высокая. На 20-22% выше привес. 22% больше привеса — для птицеводства это очень большая цифра.

Сегодня проект активно реализуется. Расположен завод в селе Бесколь. Сейчас здесь трудятся 24 человека. В дальнейшем штат планируют расширять.

Плюсов у этих добавок немало, отмечают специалисты. Продукт, по словам производителя, экологически чистый, усваиваемость его составляет свыше 80%. Помимо этого снижается себестоимость комбикорма до 40%. И на животных во время апробации новая добавка сказалась лучшим образом, уверяют специалисты.

АСЫЛБЕК АЙКЕНОВ, менеджер по развитию ТОО «СК Протеин», Кызылжарский район:

— Очень серьезные показатели. Во-первых, по сроку кормления и по количеству употребляемого корма животными. Если в дальнейшем откорме необходимо, грубо говоря, 5 тонн, то с нашим протеином и срок сокращается, и количество доходит до 3 тонн. Это хорошая экономия. Очень интересный результат у нас получился на МРС, т.е. на барашках. Очень-очень интересный. Баран вырос, мышечная масса увеличилась. У мяса вкус даже другой, потому что с хорошим, чистым протеином.

Спрос, по словам производителей, уже большой. Есть заявки как от местных товариществ, так и из соседней России.

Диана Салихова