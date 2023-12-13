Хоккейный матч между «Кулагером» и «Ястребами» прошел в Петропавловске

Во Дворце спорта прошел хоккейным матч между командами «Кулагер» и «Ястребы».

Первый тайм выдался напряженным. Счет открыла команда из Уральска. Уже в первом периоде они обошли петропавловский «Кулагер» со счетом 2:0. Даниил Тяжелов на второй минуте отправил шайбу в ворота соперника.

Болельщики как могут поддерживают наших хоккеистов и надеются, что «Кулагеру» удастся отыграться в третьем периоде.

— Ну, что можно сказать по игре. Первый период проиграли. Второй — была ничья. Будем надеяться, что третий будет более успешным для нашей команды. Время есть. Надеемся, что игра состоится в основном третьем периоде все решится.

Матч прошел в рамках молодежной хоккейной лиги Казахстана. Чемпионат начался в сентябре. На данный момент «Кулагер» находится на 8 месте в турнирной таблице.

Валерия Сиваш

