Идет обсуждение второго этапа реформирования судебной системы РК

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов обсудил второй этап реформирования судебной системы с руководителем Судебной администрации Наилом Ахметзакировым. Предложенные изменения в законы касаются Конституционного закона о судебной системе и статусе судей, процессуальных кодексов и других законов. Одним из ключевых изменений является исключение предварительного рассмотрения кассационных ходатайств по уголовным и гражданским делам. В рамках реформы также предусмотрено усиление независимости судей, введение нового механизма для передачи фактов нарушений в Судебное жюри и улучшение социального пакета для судей в отставке.

Реализация изменений не потребует дополнительных средств из бюджета и будет осуществляться в рамках новой модели финансирования судебной системы. Положительное заключение Правительства будет направлено в Парламент для дальнейшего рассмотрения.