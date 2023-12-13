Глава государства принял акима Северо-Казахстанской области

Президент республики Касым — Жомарт Токаев заслушал отчёт акима Северо-Казахстанской области о социально-экономическом развитии региона. Гауез Нурмухамбетов доложил, несмотря на трудности, североказахстанские аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна. В области идет строительство 13 молочных ферм, из которых 6 запустят до конца года. В аграрном секторе запланирована реализация 27 проектов на 80 млрд тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Это позволит обеспечить потребность населения региона в мясе птицы, молочных продуктах, свежих овощах в межсезонье. В промышленности реализуется пул из 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге, что позволит создать 6 тысяч рабочих мест. В текущем году введут 15 проектов. Гауез Нурмухамбетов добавил, что в 25 сёл будет подана вода благодаря строительству новых объектов, в 149 сёл — путём установки комплексных блок-модулей и в 46 сёл — за счёт проектов групповых водопроводов. Глава региона рассказал Президенту, что в Петропавловске построят 4 школы в рамках Национального проекта «Комфортная школа». В настоящее время идет строительство коррекционной школы. В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе будут введены в строй 46 медучреждений, 8 из них сдадут до конца года. Также построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе. Аким области доложил, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, решению насущных вопросов населения.



Дарья Пышмынцева