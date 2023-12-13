Глава государства поздравил предпринимателей, выигравших конкурсы «Алтын сапа», «Парыз» и «Лучший товар Казахстана», высоко оценив их вклад в экономику

В своей речи Президент отметил динамичное развитие бизнеса, превышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП и рост занятости в этой сфере. Он объявил о целях удвоения объема национальной экономики до 450 миллиардов долларов к 2029 году и подчеркнул важность нового инвестиционного цикла. Токаев упомянул подписанный указ об улучшении привлечения инвестиций, подчеркнув принцип «ноль бюрократии – максимум конкретных действий». Также он сообщил об освобождении от уплаты налогов для инвесторов в обрабатывающий сектор в течение трех лет.

Кроме того, Президент отметил уменьшение уголовных дел в сфере предпринимательства и внедрение системы поддержки инвестпроектов. В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах «Алтын сапа» и «Парыз», и вручил награды лауреатам.