12 разыскиваемых в РФ преступников задержали североказахстанские полицейские

В управлении криминальной полиции сообщили о результатах оперативно-розыскной деятельности, проведенной в сотрудничестве с коллегами из приграничных областей Российской Федерации. Из 13 сельских районов Северо-Казахстанской области сразу 6 граничат с Тюменской, Омской и Курганской областями. С начала года североказахстанские полицейские

выявили троих уголовных преступников, разыскиваемых управлением МВД России по Курганской области. Один из них — 47-летний мужчина. Он разыскивался за незаконное предпринимательство. Для управления МВД России по Омской области нашли 9 уголовных преступников. 62-летнего мужчину разыскивали за мошенничество. Еще один жил в Кызылжарском районе, как стало известно, в ноябре 2019 года в г. Омске он нанес тяжкие телесные повреждения своему несовершеннолетнему сыну. Все задержанные переданы российской полиции.

Валерия Сиваш