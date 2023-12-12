Североказахстанский производитель полипропиленовой тары стал лауреатом ежегодной премии «Іскер»

ТОО «SMB GROUP Family» удостоено специальной премии «Іскер», ежегодно вручаемой в рамках церемонии награждения лауреатов Премии «Алтын сапа». Мероприятие прошло с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Относительно молодая, но уже довольно успешная компания «SMBGROUP Family» — один из победителей регионального этапа конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». В ноябре товарищество представляло наш регион на республиканском этапе в Астане. Напомним, производство полипропиленовой тары в Петропавловске запустили три года назад в рамках инвестиционного проекта, включенного в Программу государственного форсированного индустриально-инновационного развития СКО и карту индустриализации. На предприятии трудится более 200 сотрудников. Выпускают мягкие контейнеры, такие как биг-бэги, вагонные вкладыши и слинг-бэги. Установка нового современного оборудования позволит значительно увеличить производственную мощность и расширить ассортимент продукции.