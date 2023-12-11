Завод им. С.М.Кирова отпраздновал своё 95-летие

Операторы, инженеры, мастера участков и не только. В новом здании казахского театра собрались работники завода им. С.М.Кирова. Предприятию с большой историей исполнилось 95 лет. От имени главы региона с юбилейной датой заводчан поздравил его заместитель Рустем Курманов.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима СКО:

— Ваше предприятие является одним из главных заводов нашей области. Завод на протяжении долгих лет заслуженно пользуется уважением клиентов и партнеров, предприятие чётко выполняет, принятые на себя обязательства, прошёл славный путь, который для предприятия только начинается. В этот знаменательный момент хочу выразить искреннюю благодарность за ваш вклад в социально-экономическое развитие СКО.

На предприятии отлажено изготовление средств связи для сотрудников силовых структур, а также для работников железной дороги. В 2019 году на заводе им. С.М.Кирова начали осваивать сборку компьютерной техники. Благодаря такому смелому шагу предприятие вышло на новый уровень развития. Гордость завода — выпуск высококачественных печатных плат.

ДИДАР ТАСЫБЕК, первый заместитель генерального директора АО «Завод им. С.М.Кирова»:

— Освоено производство печатных плат 16-ти слойных, которых нет в ряде стран Центральной Азии. Сдаём большие заказы для нужд силовых ведомств РК, в том числе нефтегазовой отрасли. На следующий год планируем расширить продукцию, производимую на заводе, увеличить объем производства на 200 %. Увеличиваем производство гражданского направления, с партнёрами осваиваем новые виды продукции: видеокамеры, лифты с КНР.

Торжество не обошлось без вручения наград. В честь 95-летия предприятия их получили около 500 человек, включая ветеранов завода. В 18 лет сюда пришла работать Мария Зенченко. На предприятии она проработала 31 год, большую часть времени трудилась в отделе технического контроля.

МАРИЯ ЗЕНЧЕНКО, ветеран АО «Завод им. С.М.Кирова»:

— Завод из меня воспитал квалифицированного кадра, я закончила три вуза радиотехнических, работала заместителем начальника отдела. Когда меня назначили мастером, я была удивлена, потому что мне было всего 20 лет, я скрывала, что я учусь, чтобы на заводе не знали. Заместитель главного инженера звал меня «железная Маша», потому что такая девочка, она говорила один раз и чётко, на поводу ни у кого не шла, имела свою точку зрения.

Александра Давлетгиреева представляет другое поколение заводчан. Оператор-гальваник пришла на предприятие в 2004 году. Женщина трудится на участке печатных плат. До 2016 года работать с ними приходилось вручную. После на заводе установили автоматические и полуавтоматические линии.

АЛЕКСАНДРА ДАВЛЕТГИРЕЕВА, оператор-гальваник АО «Завод им. С.М.Кирова»:

— Было очень много нюансов, потому что это ручная работа, мы работали с краской, наносили через трафареты, а сейчас у нас высокоточное оборудование, которое делает в основном само. Очень маленький процент брака сейчас. Вы знаете, завод — это такая большая семья, там все друг друга знают, все друг друга уважают, у нас много семей работает, которые созданы на заводе.

На заводе им С.М.Кирова сегодня трудятся 465 человек. Предприятие занимается поиском новых специалистов.

Дарья Пышмынцева