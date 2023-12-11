За выходные на пульт «101» поступило более 20 звонков

За выходные спасатели осуществили 21 оперативный выезд. Из-за сильных морозов люди, проживающие в частном секторе, не перестают топить печи. Многие не соблюдали правила эксплуатации печного оборудования. Как результат — 13 пожаров в частных жилых домах. Еще один случай — на балконе в квартире многоэтажки по ул. Я. Гашека. Предварительная причина — непотушенная сигарета.

ОЛЖАС ЖУНУС, начальник центра оперативного управления силами и средствами ДЧС СКО:

— Оперативно наши силы и средства выехали на место пожара. Входе проведенных работ установлено, что на балконе горит личное имущество. Также было эвакуированы жители данного дома в количестве 38 человек, из них 5 детей. До начала морозов нашими сотрудниками были проведены профилактические мероприятия именно по работе с местным населением. В основном брали мы под учет частные жилые дома, которые используют отопительные печи.

7 возгораний за субботу и воскресенье произошли на транспорте.

ОЛЖАС ЖУНУС, начальник центра оперативного управления силами и средствами ДЧС СКО:

— Все эти автомобили не были оборудованы газовым оборудованием. Ну, для водителей, кто эксплуатируется на газу, у меня только рекомендация — они должны своевременно проходить техническое обследование. 7 случаев. Все из-за короткого замыкания именно в автомобилях, то есть в системе автомобиля. С учетом того, что сильный мороз, при запуске двигателя всё это влияет на проводку. Минусовая температура — происходят короткие замыкания. Где-то происходит перегрев, и в основном именно из-за этого возникают пожары.

Спасатели рекомендуют автомобилистам следить за исправностью электрооборудования, не курить в машине, при отогреве авто не использовать паяльные лампы.

Камилла Карим