В СКО разработана дорожная карта по обновлению сетей теплоснабжения

Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», где специалисты на месте рассказали о прохождении отопительного сезона и о проводимой комплексной работе для снижения износа сетей теплоснабжения. В этом году в Петропавловске проведен ремонт 8,3 км теплосетей, отремонтировано насосное оборудование на 51 станции, восстановлена теплоизоляция на 3,8 км сетей. Идет строительство двух тепломагистралей, которые позволят улучшить теплоснабжение северной части областного центра. Разрабатывается проект строительства тепломагистрали №2. Руководство области совместно с командой товарищества разработали дорожную карту на 2024-2029 годы по обновлению системы теплоснабжения.

Дарья Пышмынцева