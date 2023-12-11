Соблюдение прав госслужащих обсудили на заседании совета по этике

О соблюдении местными исполнительными органами прав госслужащих при получении вознаграждений говорили сегодня на заседании совета по этике. В этой сфере с начала года выявили 2 нарушения. Одно из них — превышение размера премии.

ДАРХАН ЕРМЕКОВ, главный специалист управления департамента Агентства РК по делам госслужбы СКО:

— В нарушение вышеуказанного руководитель аппарата акима Мамлютского района получил премию выше установленного лимита, который не соответствует установленным 30% от его должностного оклада. По итогам профилактического контроля излишне выплаченная сумма дополнительных выплат была возмещена в местный бюджет.

Вынесли на обсуждение и вопрос о соблюдении социальных гарантий. С начала года выявили нарушения прав госслужащих по части предоставления ежегодного трудового отпуска и оплаты командировочных расходов. В последнем случае сумма несвоевременно выплаченных командировочных составила свыше 7 миллионов тенге.

АСЕМГУЛЬ БЕГАЛИНА, главный специалист контроля в сфере госслужбы департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО:

— В ходе проведения анализа за 9 месяцев 2023 года в местных исполнительных органах области выявлено 436 нарушений прав госслужащих в период предоставления трудового отпуска. А также 163 нарушения прав в части оплаты командировочных расходов. При этом сумма, подлежащая к выплате, составляла 7 млн 60 тыс 98 тенге.

Анализом охватили 362 местных исполнительных госоргана и 112 подразделений центральных госорганов.

Диана Салихова