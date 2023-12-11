Казахстан и Европейский Союз начали официальные переговоры о упрощении визового режима

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко подчеркнул, что соглашение о расширенном партнерстве предусматривает переговоры об облегчении требований для казахстанцев при получении шенгенских виз. Он отметил, что Казахстан отменил визовый режим для граждан ЕС в 2017 году и теперь просит облегчить выдачу виз казахстанцам.

Официальные переговоры уже начались, и Роман Василенко выразил надежду на положительный результат для казахстанцев в ближайшем будущем. Он также уточнил, что этот процесс включает обязательство по реадмиссии, что означает принятие Казахстаном своих граждан, нелегально находящихся на территории Европейского Союза.