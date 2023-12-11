Исследование Казахстанской жилищной компании выявило, что около 68% объектов долевого жилья в стране строятся с использованием незаконных методов

Данные были получены путем анализа информации с популярных сайтов недвижимости, в общей сложности было проанализировано 586 строящихся объектов в 20 городах. Результаты исследования показали, что почти 400 из них находятся в «серой» зоне.

Заместитель председателя правления Казахстанской жилищной компании, Алтай Куздибаев, выразил озабоченность по этому поводу и призвал к совместным усилиям в разработке правил для уменьшения уровня непрозрачности в строительной отрасли. Куздибаев также подчеркнул три законных способа привлечения средств в рамках закона о долевом участии, обращая внимание на необходимость их соблюдения.