Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 10.12.2023

Аким СКО ответил на вопросы журналистов во время республиканского брифинга

ГауезНурмухамбетов рассказал о демонтаже новой дымовой трубы на ТЭЦ-2

Гауез Нурмухамбетов: строительство трубы не влияет на прохождение отопительного сезона

Гауез Нурмухамбетов рассказал о мерах по сокращению дефицита врачей в регионе

Гауез Нурмухамбетов ответил на вопрос о пожарной безопасности в хостелах и гостиницах СКО

Аким СКО рассказал о судьбе Петропавловского полигона ТБО

Аким области прокомментировал факт туберкулёза у сотрудника детского сада

После брифинга в столице ГауезНурмухамбетов провел личный приём граждан

600 семей из Петропавловска получили государственное жильё

Аким СКО встретился представителем компании Kronospan Holding East

Аким области посетил Есильский район

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев выступил на площадке региональной службы коммуникаций

Посол Великобритании посетила Петропавловск в рамках акции «16 дней без насилия»

Полиция Петропавловска зарегистрировала более тысячи правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений

Реальные сроки за групповое нападение на полицейских получили жители Мамлютки

В Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже выявили случаи кори

Синоптики дали прогноз на декабрь