Дебаты среди учителей прошли в НИШ г. Петропавловска

Республиканский дебатный турнир среди педагогов впервые провели в НИШ Петропавловска. В бурных двухдневных обсуждениях приняли участие 12 сборных казахской лиги со всей страны. Тема — вопросы в сфере образования и современного общества.

РУСТЕМ АРМАНОВ, вице-президент РОО “Национальная федерация дебатов”:

— Я считаю, что это хорошая взаимопрактика и нарратив для общества, о том, что дебаты являются конструктивным решением различных проблем. Более того, если мы учитываем, что на этом турнире в судейском решении у нас ученики старших классов, которые имеют огромный опыт участия в дебатных турнирах среди школьников. Они судят преподавателей. Это взаимодействие учеников и учителей.

Данияр Кемешев из Семея занимается дебатами со студенческой скамьи. Он руководит дискуссионным клубом «Қағида», готовит юных дебатеров. И, признаётся, был рад вновь поучаствовать в турнире.

ДАНИЯР КЕМЕШЕВ, учитель истории Назарбаев Интеллектуальной школы, г. Семей:

— Мы давно мечтали о том, чтобы и среди учителей проходили дебатные турниры. Мы рады, что эта задумка реализовалась в Петропавловске. Ведь и учителя, готовящие учеников к таким конкурсам, должны иметь представление о формате дебатов, уметь критически мыслить. Этот турнир имеет большое значение для обмена опытом.

Командный конкурс прошел в формате британского парламента. Также спикеры устроили жаркие баталии в индивидуальных встречах в формате Линкольна-Дугласа. За 8-летний педагогический стаж Дана Мырзабекова впервые участвует в подобном турнире. Пробовала себя в дебатах, говорит Дана, только в школе.

ДАНА МЫРЗАБЕКОВА, учитель истории и географии школы-интерната Жезды, Улытауская область:

— У нас тоже, когда мы в школе учились, были дебаты. Но такого формата не было ещё, американских форматов тогда не было. Обычные были. Сторона, которая поддерживает, и сторона, которая против. И я всегда мечтала в детстве, проходили бы такие дебаты, когда мы уже будем повзрослее. Моя детская мечта, можно сказать, сбывается.

По итогам лучше всего себя показали сборные города Костаная. Дастан Калиев представляет одну из них, также удостоился звания «Лучший спикер». Призёрам вручили денежные подарки от спонсора. В дальнейшем этот турнир в Назарбаев интеллектуальных школах Казахстана планируют проводить на постоянной основе в казахской, русской и английской лигах.

Диана Салихова