ЧС-ники и полицейские помогают дальнобойщикам на трассах

Мороз не отступает. В регионе установилась холодная погода. Ежедневно люди получают на свои мобильные телефоны оповещения от службы спасения. ЧС-ники и полицейские работают в эти дни в авральном режиме. Так, в субботу на трассе «Астана-Петропавловск» возле села Чапаево Кызылжарского района из-за замерзания дизельного топлива произвел аварийную остановку автомобиль VOLVO. За рулем находился гражданин Киргизии, следовавший в РФ. На месте им помогли спасатели районного отдела и специалисты местных исполнительных органов. Двоих иностранцев эвакуировали в пункт обогрева в село Чапаево, предоставили ночлег и питание. В воскресенье им оказали помощь по обогреву транспортного средства, после чего граждане Киргизии продолжили путь. Гражданин Беларуси, управляя фурой, не удержался на гололедице и допустил съезд в кювет на 30 километре автодороги «Мамлютка — Костанай». Помощь ему организовали инспекторы батальона патрульной полиции Малик Жакупов и Сергей Полуянов. Помогли полицейские и североказахстанцу, перевозившему 21 тонну щебня. Водитель осуществил аварийную остановку из-за замерзания дизельного топлива. Мужчина уехал домой с родственником, а полицейские провели ночь на трассе, обеспечивая сохранность груза и безопасность движения. Стражи порядка призывают всех автомобилистов внимательно следить за прогнозом погоды и sms-оповещениями службы ЧС. В условиях резко переменчивого климата Северного Казахстана от водителей требуется повышенное внимание на дорогах и строгое соблюдение требований ПДД.

Валерия Сиваш