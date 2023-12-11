47-летнюю горожанку задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Жительница общежития сбывала наркотики в своей комнате и в ней же позволяла употреблять их своим клиентам. При этом она воспитывает дочь-четвероклассницу.

КАНАТ ФАЗЫЛОВ, старший оперуполномоченный ОПН УП г. Петропавловска:

— В ходе обыска по месту проживания задержанной было обнаружено и изъято 4 свёртка с наркотическим веществом «соль». В настоящее время женщина водворена в ИВС в порядке ст. 128 УПК РК. Её деяния квалифицируются по ст. 297 УК РК — незаконная реализация наркотических средств.

Подозреваемой 47 лет. Ребенка передали бабушке, которая собирается оформить опекунство.

РАИСА ХРОМЕНКО, председатель КСК:

— Насчёт продажи — лично я сама не видела, но это жильцы так говорят, что, действительно. Сбрасывали мне видео, что к ней заходят, выходят. Сейчас, конечно, на втором этаже стало вообще хорошо, люди не жалуются, никто не ходит, ничего не разбивает.

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. Всего за 11 месяцев в области зарегистрировано 104 факта сбыта наркотиков.

Камилла Карим