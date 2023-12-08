Воспитанники школы хореографии «S’avancer» стали победителями на чемпионате мира

Североказахстанские танцоры продолжают покорять сердца зрителей по всему миру. Школа хореографии «S’avancer» специализируется на спортивных бальных танцах. В следующем году ей исполняется 10 лет. Сегодня искусству хореографии здесь обучаются около 150 человек от 3 лех и старше. Воспитанники школы на постоянной основе занимают призовые места на международных и республиканских конкурсах. Танцоры Кирилл Новиков и Ярослава Кузнецова в сентябре этого года завоевали бронзовые медали на чемпионате Азии. Ребята стали полуфиналистами Кубка мира.

ЮЛИЯ ШИРИНА, руководитель школы хореографии «S’avancer»:

— 5 лет мы ждали выезда на международные турниры, особенно азиатские турниры. Потому что это особая атмосфера. Невероятная организация, отношение к спортсменам, отношение к тренерам. Ребята наши выглядели настолько круто, настолько профессионально, что общественность, зрители вокруг, все были на нашей стороне. Это было очень приятно. Очень тепло нас встречали. Много фотографировались, брали интервью. Наша пара давала клятву WDSF Федерации.

2 и 3 декабря в Астане проходил первый в истории чемпионат мира «Asian grand prix 2023». Наши танцоры одержали блестящую победу, выиграв 5 танцев из 5 возможных. После турнира Кирилл и Ярослава принимали участие в национальных сборах. Ребят тренировали мировые звёзды.

КИРИЛЛ НОВИКОВ, мастер спорта международного класса, действующий чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии:

— В паре мы стоим уже 6 лет, 7 год идёт. Лично я занимаюсь танцами 20 лет. Ярослава — 15 лет.

ЯРОСЛАВА КУЗНЕЦОВА, мастер спорта международного класса, действующий чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии:

— Мы работаем с детьми, помимо нашей турнирной карьерной деятельности. Развиваем это направление в нашем городе и по всему Казахстану.

КИРИЛЛ НОВИКОВ, мастер спорта международного класса, действующий чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии:

— После турнира наша танцевальная Федерация пригласила очень титулованных тренеров, судей. Они делились с нами информацией. Все ребята из сборной Казахстана присутствовали в этих группах. Когда тебе объясняет что-то педагог такого уровня, это приятно очень. И всё это сделала для нас Федерация.

В конце декабря Кириллу и Ярославе предстоит принять участие в чемпионате Азии по одному танцу в Гонконге. Ранее в 2018 году пара уже участвовала в данном турнире. Тогда ребята завоевали для Казахстана 4 золотые медали.

Валерия Филатова