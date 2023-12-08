В СКО за сутки произошло 7 пожаров

О важности соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период спасатели говорили на брифинге. Только за последние сутки в регионе произошло 7 пожаров. Связывают это огнеборцы с понижением температуры воздуха. Как правило, в морозы опасность возникновения пожаров возрастает.

Приближаются новогодние праздники. В этот период спасатели переходят на усиленный вариант несения службы. Некачественные петарды, фейерверки и гирлянды нередко становятся причиной пожаров и взрывов.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— На объектах, на которых планируется проведение массовых мероприятий, ответственным лицам необходимо проверить помещение. Помещение должно иметь не менее 2 эвакуационных выходов. На окнах не должны быть расположены решётки. Ёлка в данных помещениях должна устанавливаться на прочном основании. Ветви ели должны быть на расстоянии не менее одного метра от стен.

На брифинге затронули вопрос уборки и вывоза снега. В области подготовлено 1226 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Также на базе департамента развернут и функционирует оперативный штаб по реагированию на ЧС зимнего периода.

АСЕТ ШАЙКИН, врио начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС СКО:

— Во всех районах у нас имеются поисково-спасательные группы, в состав которых включены сотрудники полиции, местных исполнительных органов, противопожарной и гражданской защиты. В случае необходимости при проведении поисковых работ будут применяться кинологические расчёты.

К слову, с начала зимнего периода на территории области зарегистрировано 20 чрезвычайных происшествий. Объявлено 34 штормовых предупреждения. На автодорогах области ограничение движения вводилось 22 раза.

Валерия Филатова