В Правительстве обсудили новые подходы к развитию инноваций

В Казахстане обсудили новые подходы к развитию инноваций на заседании Совета по технологической политике под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин подчеркнул необходимость увеличения финансирования приоритетных сфер, таких как АgriTech, MedTech и GreenTech. Также было предложено включить в приоритеты сферы искусственного интеллекта, Индустрии 4.0, GovTech и металлургии. Обсуждалось, что новый механизм фокусной политики предусматривает направление 50% средств на общегосударственные технологические приоритеты и 50% на поддержку других направлений. Премьер-министр поддержал эти подходы и подчеркнул важность вовлечения научного сообщества и предпринимателей в развитие инноваций.

В рамках заседания также были рассмотрены предложения по развитию сферы MedTech, включая создание платформы eDensaulyq для хранения медицинской информации и подготовку специалистов в сфере ядерной медицины. Также были обсуждены вопросы по определению отраслевого центра технологических компетенций в сфере электроэнергетики.