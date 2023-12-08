Рост правонарушений в увеселительных заведениях обсудили на совещании в городском акимате

Рост административных правонарушений в увеселительных заведениях обсудили на совещании в городском акимате в преддверии Дня независимости. Кафе и рестораны в Северо-Казахстанской области работают без ограничений по времени, напомнил начальник следственного отдела прокуратуры Петропавловска Азамат Жусупов. Он рассказал, что в большинстве случаев любители отдохнуть в заведениях совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники прокуратуры провели анализ совершения нарушений законодательства по реализации спиртного в заведениях областного центра.

АЗАМАТ ЖУСУПОВ, начальник следственного отдела прокуратуры г.Петропавловска:

— За 2023 год к административной ответственности привлечено 28 лиц, всего на территории города имеются 699, которые имеют лицензии на реализацию алкогольной продукции. По результатам мониторинга установлены факты совершения правонарушений лицами, которые ранее были лишены лицензии, и вновь ее получили.

САЙРАН ХАМЗИН, председатель ассоциации рестораторов и отельеров СКО:

— Они работают для того, чтобы просто заработать, пандемия очень сильно по ним ударила. У них нет финансовых средств не то, что охрану нанять, нет средств на ремонт, поэтому они там работают спустя рукава, допускают критические ситуации.

Речь идёт о драках, которые происходят, как в увеселительных заведениях города, так и рядом с ними. По данным прокуроров, свыше 20 кафе Петропавловска работают без камер видеонаблюдения. Участники совещания договорились об еще одной встрече. На ней будут присутствовать владельцы заведений, где в ночное время чаще всего происходят правонарушения. Прокуроры города считают, что только благодаря совместным усилиям можно обеспечить снижение преступности, улучшить правопорядок в городе, чтобы наши граждане ощущали себя в безопасности. Со своей стороны органы прокуратуры готовы к конструктивному взаимодействию и диалогу.

Дарья Пышмынцева