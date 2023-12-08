Итоги военно-патриотического воспитания молодежи подвели в СКО

В региональном учебно-методическом центре физической культуры, спорта и начальной военной подготовки подвели итоги работы по линии военно-патриотического воспитания молодежи. Отметили лучших педагогов и учащихся, а также организации образования.

КАНАТ САДУАКАС, директор областного учебно-методического центра физической культуры, спорта и НВП:

— Можно сказать, что итоги у нас хорошие. В этом году было проведено более семи областных спартакиад военно-патриотической направленности. Также мы участвовали в республиканских мероприятиях. Это у нас сбор военно-патриотических клубов «Айбын», который проходил в г. Караганде.

В области 347 патриотических клубов «Жас сарбаз», где занимаются 5315 учащихся. И 44 клуба военно-технического направления «Смарт-Сарбаз», где обучаются 660 детей. Главным примером для молодого поколения являются ветераны. На встречу пригласили Почётного гостя Калиоллу Сауытбекова.

КАЛИОЛЛА САУЫТБЕКОВ, председатель совета ветеранов Вооружённых сил СКО:

— Сегодня проводимое мероприятие связано с тремя поколениями. Первое поколение — это участники Великой Отечественной войны, которые нам такую родину оставили, такое счастье нам дали, и развитие дали. Второе поколение то, которое после них продолжали службу, защищали родину и усиливали и показывали свою мощь. «Третье поколение — сегодняшнее поколение молодежи».

Активное участие в патриотическом воспитании молодежи принимают представители общественного объединения «Ветераны и инвалиды войны Афганистана».

КАЖМУРАТ АЛЬЖАНОВ, председатель ОО «Ветераны и инвалиды войны Афганистана»:

— Ведем работу с региональным центром физической культуры и спорта СКО, департаментом обороны, Нацгвардией и преподавателями НВП. Ветераны войны в Афганистане на данное время полноправные преемники ветеранов ВОВ. К сожалению, ветеранов ВОВ в СКО осталось всего 4 ветерана. Воины-афганцы с тех времен, с советского времени вели патриотическое воспитание молодежи.

На концерте чествовали действующих работников военных молодежных организаций. Идея Сейтмухамбетова очень гордится, что их достижения замечают не только в области, но и во всей республике.

ИДЕЯ СЕЙТМУХАМБЕТОВА, директор центра внешкольной работы г. Петропавловска:

— Очень почетно получить такую грамоту. Нас видят, нас слышат, нас отмечают, поэтому благодарим руководство. Благодарим всех, кто заинтересован в развитии военно-патриотического направления.

В СКО начальная военная подготовка проводится в 368 учебных заведениях. Работают в них свыше 360 педагогов-организаторов по НВП.

Валерия Сиваш