Итоги года подвели в областной Ассамблее народа Казахстана

Областной форум прошел в филиале Ассамблеи народа Казахстана. Говорили об итогах работы всех этнокультурных объединений. Сохранить единство, мир и согласие в многонациональной стране — задача активистов этноцентров. С начала года в Доме дружбы провели более 300 мероприятий.

БОЛАТ БАЗАРБАЕВ, исполняющий обязанности руководителя КГУ «Қоғамдық келісім»:

— Были проведены мероприятия не только областного уровня, но и ряд значимых республиканских мероприятий. Не только к нам приезжают, но и наши представители Ассамблеи ездили по другим регионам. Мы были в городах Алматы, Уральске, Актобе, Астане, Талдыкоргане. Они будут поощрены почетными грамотами, сувенирами. Затем будут поощрены самые активные этнокультурные объединения, которые проявили себя в этом году.

Почетные грамоты и благодарственные письма от АНК вручили троим североказахстанцам. Среди них — заместитель председателя общественного объединения «Турецкая культура» Диляра Хасанова. Центр признали одним из самых активных. Здесь провели порядка 40 различных мероприятий.

ДИЛЯРА ХАСАНОВА, заместитель председателя ОО «Турецкая культура»:

— Пригласил меня турецкий центр, и 17 лет я являюсь заместителем председателя общественного объединения «Турецкая культура». Мы работаем со всеми слоями населения, а в первую очередь с детьми. Мы проводим круглые столы, встречи с детьми в школах и колледжах.

Всего на форуме отметили 50 активистов. Год был успешным и плодотворным. В Доме дружбы намерены и дальше направлять свою работу на сохранение мира, единства и благополучия в стране.

Камилла Карим