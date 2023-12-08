Глава региона провел приём граждан

Бурахан Даканов является руководителем общественного объединения «Таукеле»,которое занимается поддержкой переселенцев из трудоизбыточных регионов. Просит помочь с созданием офиса и колл-центра.

— Причина, по которой мы обращаемся к Вам за помощью, заключается в том, что год назад экс-аким видел наш проект и пообещал решить этот вопрос. Однако, пока он остается открытым.

В свою очередь заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ пояснил, что по плану в область переехали 2460 человек. Он также упомянул об уже имеющейся указанной платформе, а потому нет необходимости открывать дополнительный офис.

СЕРИК ТОКУМБЕТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИИ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СКО:

— 4 декабря открыли реабилитационный центр. 4 человека — менеджеры, 3 специалиста занимаются только миграцией. Это помощь, переводческая работа. Мы перенесем колл-центр в этот реабилитационный центр.

Далее глава региона выслушал жителей села Балуан, которые до сих пор не могут вернуть более 4 тысяч гектаров земли, проданной третьему лицу через банк. Дело приобрело уголовный характер.

АСЕЛЬ МИРЖАКЫП, юрист:

— Готовили эти земли для третьих лиц и чтобы отобрать их у пайщиков, почему с 2022 года по настоящее время департамент полиции не принимал меры , уголовное дело то прекращали, то приостанавливали.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ — НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ СКО:

— По статье 385 УК РК дело сводится к созданию и использованию поддельных документов. Но с момента совершения противоправного деяния прошло более 14 лет. Поэтому против этих лиц не будет возбуждено никакого дела.

Также открытым остается вопрос продажи местной школы в Балуане. Аким области отметил, что здесь необходимо действовать согласно закону. Учебное заведение необходимо вернуть в собственность государства. На встрече прозвучали вопросы и от пайщиков сел Сокологоровки и Тахтаброда района имени Габита Мусрепова,которые просят сменить инвестора. Сейчас их земля под гарантией. Поручителем выступает национальный управляющий холдинг «Бейтерек». Жители подали в суд на виновных, чтобы защитить свои права. Идет судебный процесс.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/