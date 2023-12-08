Аким Петропавловска рассказал о планах на восстановление инфраструктуры

По словам акима Петропавловска Серика Мухамедиева, 16 домов, которые несколько лет оставались неподключенными к сети коммуникаций, теперь имеют к ним доступ. У жильцов пока есть вопросы по благоустройству, но в 15 домах уже проживают люди. Для социально уязвимых слоев населения тоже хорошие новости: на прошлой неделе 200 семей получили ключи от квартир в арендно-коммунальных домах в микрорайоне «Береке».

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— На данный момент у нас проводится жилищные комиссии по определению людей, которые заселятся в эти дома. Данная работа будет проведена поэтапно, я думаю, до конца года мы заселим всех очередников, которые должны получить эти квартиры.

Не обошел вниманием Серик Мухамедиев и больную для горожан тему — отопление. Общая протяженность тепловых сетей в Петропавловске — около 230 км, их износ — 72 %. В этом году капитальный и текущий ремонт провели на 8 км сетей.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— Отремонтировано оборудование на 51 насосной станции, восстановлена теплоизоляция протяженностью 3,8 км. Для улучшения состояния теплосетей в этом году начата реализация проекта по строительству тепломагистралей. Это ТМ-5 и ТМ-15, которые позволят обеспечить подключение к централизованному отоплению многоквартирных домов и частного сектора северной части города.

Аким города заверил, что разработана дорожная карта на 2024-29 годы по капитальному ремонту всех тепловых сетей, это снизит их износ на 15%. Похожая проблема и в системе водоснабжения, степень её износа близится к 60 %. Серик Мухамедиев отметил, что работы по замене трубы коллектора, где 9 ноября возник прорыв, завершены. Планируются и работы по электросетям. В завершение брифинга градоначальник ответил на вопросы. СМИ интересовались, как в Петропавловске будут готовиться к Новому году.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— В этом году мы хотим обратить особое внимание на озеро Пестрое, хотим сделать там хорошее оформление, обустроить катки, сделать местом массового гуляния. Также построим зимние городки, горки. Горки у нас будут также на областной и городской площадях.

Традиционно украсят парк Победы, сквер в микрорайоне «Береке». Но аким города отметил, что наш бюджет — дотационный, поэтому выделять из него средства, когда есть много нерешенных социальных вопросов, не рационально.

Анна Богословская