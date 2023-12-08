Аким области посетил новый спорткомплекс в с. Явленке

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Явленке возводили три года, стоимость проекта составила около 500 млн тенге. Аким области Гауез Нурмухамбетов поздравил с радостным событием жителей Есильского района.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня мероприятие такое хорошее, исторический такой момент для района, я считаю. В каждом районе такие заведения должны быть.

Теперь спортивно-оздоровительные секции доступны не только тем, кто хочет заниматься спортом профессионально. Посещать спорткомплекс может любой желающий. Здесь действуют секции волейбола, футбола, баскетбола, греко-римской и казахской борьбы, в которых работают восемь тренеров.

После Гауез Нурмухамбетов посетил среднюю школу им. Аягана Шажимбаева. Знания получают здесь более 360 детей, в этом году в образовательном учреждении провели ремонт уборных и системы отопления, закупили новую мебель, обновили спортивный зал. Дети занимаются не только учебой, но и творчеством.

Финансовую помощь получает и сектор сельского хозяйства. Жомарт Шамшуменов держит небольшую ферму, закупил 48 овец эдильбаевской породы и 38 коров симментльской породы. Это стало возможным благодаря проекту «Ауыл Аманаты». Предприниматель получил 8,6 млн тенге займа под льготные 2,5 %.

Анна Богословская