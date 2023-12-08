9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией

Коррупция наносит большой ущерб государству, каждой сфере и каждому человеку. Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с этим опасным явлением. В нашей стране в этом направлении проводится большая работа и достичь успеха мы должны совместными усилиями. Об этом в своей речи говорил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— По результатам ежегодно проводимых социологических исследований СКО уже не первый год входит в группу с низким уровнем коррупции. Стоит положительно отметить совместную работу госорганов, акимата и антикоррупционный службы СКО. В результате этого наблюдается снижение числа зарегистрированных коррупционных правонарушений. Данная работа со стороны местных исполнительных органов будет и дальше продолжена.

Аким области отметил, что одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с коррупцией является автоматизация, и в нашем регионе есть хорошие успехи в этом направлении. Борьба с этим опасным явлением невозможна без поддержки общества. В ее искоренении должны быть заинтересованы все, а прививать нетерпимость к этому явлению необходимо с раннего детства. О проводимой работе также доложил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

Асхат Джакипбеков, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— В 65 учреждениях проведены внутренние анализы коррупционных рисков, по которым дано 467 рекомендаций по их устранению. Ведется активная работа по их реализации. В 46 организациях квазигосударственного сектора ведется работа, ведется комплайнс-специалистами. Вовлеченность широкого круга граждан позволяет говорить о росте добропорядочности. Это то, чего мы добиваемся.

Далее началась торжественная церемония награждения. Один из тех, кто удостоился награды – Ерлан Абилькаримов. Он уже давно вносит свой вклад в противодействие этого опасного явления, а несколько месяцев назад он стал антикоррупционным волонтером.

Ерлан Абилькаримов, антикоррупционный волонтёр:

— Очень рад был получить награду. Я являюсь комплаенс-менеджером городской поликлиники номер 1, где провожу с коллегами беседы, лекции, мероприятия по профилактике коррупции. Плюс еще антикоррупционный волонтер имеет право мониторить объекты, допустим, строящиеся, ремонт дорог. Через посты, публикации, доносить информацию.

Награждаемые были отмечены благодарственными письмами акима Северо-Казахстанской области и грамотами департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО. Всего наградили порядка 35 человек.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/