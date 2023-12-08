27 североказахстанцев пострадали от финансовых пирамид с начала года

На брифинге региональной службы коммуникаций говорили о противодействии финансовым пирамидам. В рамках поручений Главы государства проводится работа по выявлению и уничтожению финансовых пирамид. Практика показывает, чаще всего на уловки мошенников попадаются люди в возрасте от 31 до 60 лет.

ЕРЖАН ОМИРБЕКОВ, руководитель отдела департамента экономических расследований по СКО:

— Из общего числа потерпевших у 74 % имеется работа, а 62% людей имеют высшее образование. В текущем году заблокировано более 4 тысяч сайтов. Внедряется искусственный интеллект. С использованием IT- инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Материалы, имеющие признаки финансовых пирамид, направляются для их блокирования в министерство информации общественного развития.

В областном департаменте экономических расследований реализуют ОПМ «Стоп, пирамида!», в рамках которого проводится разъяснительная работа по повышению финансовой грамотности населения.

ЕРЖАН ОМИРБЕКОВ, руководитель отдела департамента экономических расследований по СКО:

— Однако, число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции, из года в год растет. На территории СКО в нашей области общее количество вкладчиков составляет 27 человек. Сумма ущерба — свыше 22 млн 700 тысяч тенге.

На данный момент расследуется уголовное дело по региональному подразделению финансовой пирамиды «Qnet». В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства на сумму 82 млн тенге.

Камилла Карим