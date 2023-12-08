12-летняя девочка погибла при пожаре в с. Смирново

8 декабря в селе Смирново Аккайынского района произошёл пожар в двухэтажном доме. Информация о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 2 этаже поступила на пульт огнеборцев в 14 часов 50 минут. Погибла 12-летняя девочка, пострадал 22-летний парень, его госпитализировали в центральную районную больницу. Из двухэтажки эвакуировали 9 человек. Были выбиты окна, зданию нанесен ущерб. В 17 часов 03 минуты пожар ликвидировали 15 человек личного состава, они использовали 4 единицы техники. Причины и ущерб устанавливаются. На место происшествия выехали аким области и представители государственных органов.

Дарья Пышмынцева