Жители села Полтавки Аккайынского района регулярно получают паи

Жители села Полтавки Аккайынского района тоже регулярно получают паевые выплаты. Они говорят, что их село не стоит на месте. Населенный пункт постоянно развивается.

— Деревня у нас отличная, паи всегда выдают ежегодно, хотим — кормами, хотим — денежными средствами.

— По паям задержки не было, всегда дают вовремя. В этом году в денежном выражении это было 100 800 тенге. Вполне прекрасная сумма.

— В этом году у нас хорошие паи были и в прошлом году были хорошие. У меня два пая, у дочки и у меня.

Старожил села Сауле Мухамадиева рассказала, что паи всегда получает своевременно.

САУЛЕ МУХАМАДИЕВА, жительница с.Полтавки, Аккайынский район:

— Сено — 5 тысяч тюк, 1 тыс тенге — тюк соломы, вот я 20 тюков сена взяла, заскладировали. У нас с паями никогда не было проблем и нет. В 1997 году ТОО организовалось, было большое собрание трудящихся, и все решили отдать свои паи Ельтаю Зикирину, не делиться по КХ, а чтобы 1 человек руководил хозяйством.

ТОО «Полтавское» помогает сельчанам в решении жилищного вопроса.

ЕРЛАН ЗИКИРИН, заместитель директора ТОО «Полтавское», Аккайынский район:

— В связи с тем, что у нас очень большой приток населения, в прошлом году 18 семей у нас приехало. Мы построили около 17 домов.

В распоряжении ТОО «Полтавское» 11,5 гектаров паевой земли. Соответствующие выплаты получают примерно 1300 пайщиков.

ЕРЛАН ЗИКИРИН, заместитель директора ТОО «Полтавское», Аккайынский район:

— В этом году у нас на 1 пай в денежном выражении вышел более 100 тысяч тенге. В зерновом эквиваленте — больше тонны вышло. Выплатили на сегодня более 100 миллионов тенге пайщикам и где-то в зерновом выражении 300 тонн.

Местные бизнесмены трудятся не только для себя, но и для того, чтобы помогать сельчанам.

ОЛЬГА СЕМЕНЮК, аким Полтавского сельского округа, Аккайынский район:

— У нас самым главным меценатом является директор ТОО «Полтавское» Зикирин Ельтай. За последние 3 года в социальное развитие округа им выделено спонсорских средств более 800 миллионов тенге. Работы проведены по среднему ремонту внутрипоселковых дорог. Им заасфальтированы улицы на сумму более 200 миллионов тенге.

ТОО «Полтавское» оказывает поддержку местной средней школе. За счет средств предприятия здесь построили мини-центр. Свои двери для ребят он открыл в 2022 году.

ЖУМАБИКЕ АШИРБЕКОВА, директор Полтавской средней школы, Аккайынский район:

— Буквально на днях установлены фонтанчики для фильтрованной питьевой воды, освещение, вы видите, школа, как елочка сверкает издалека, это тоже все благодаря ТОО «Полтавское». Нет таких вопросов, которых бы наше ТОО не касалось.

В Полтавке проживают свыше 800 человек. Населенный пункт находится в 90 км от областного центра.

Дарья Пышмынцева