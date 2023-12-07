В СКППК с подозрением на корь выявили 20 студентов

Число заболевших корью в области продолжает расти. 1 лабораторно подтвержденный случай зарегистрирован в Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже. Еще 20 студентов с подозрением на корь находятся под наблюдением врачей.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Лабораторная диагностика происходит первые три дня. Берутся анализы, начиная с 4 по 28 день, в зависимости от состоянии. После появления сыпи берется еще кровь и отправляют в лабораторию, поэтому сразу результат не выходит.

Напомним, ранее лабораторно подтвердили 47 случаев в Академии Национальной гвардии РК, трое курсантов учебного заведения находятся под наблюдением. На сегодня в области лабораторно подтверждены 107 случаев, По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 32 случая.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— 94 случая в Петропавловске, По три случая в районах Айыртауском, Кызылжарском и Магжана Жумабаева, 2 — в Мамлютском районе и единичные случаи или 1% зарегистрированы в Аккайынском и Жамбылском районах. По возрастной структуре наибольшее количество случаев зарегистрировано среди 15 лет и старше — 67 случаев или 63%. Среди детей до 14 лет — 40 случаев или 37%.

В регионе имеется почти 7 тысяч доз вакцины. Против кори привито 5380 детей.

Камилла Карим