В Петропавловске провели семинар в рамках проекта «16 дней активизма против насилия»

По статистике в Казахстане от бытового насилия в день умирают две женщины. Как защитить себя домашних тиранов? Этот вопрос стал ключевым на очередном семинаре в рамках проекта «16 дней активизма против насилия». Собравшиеся говорили о способах борьбы с абьюзерами. По мнению медиатора Гульбахши Мусабаевой, чаще всего такие отношения складываются в семьях, где злоупотребляют алкоголем.

ГУЛЬБАХША МУСАБАЕВА, руководитель Школы женского политического лидерства:

— В мире каждая третья женщина подвергается психологическому, сексуальному и бытовому насилию. Сейчас есть такая статистика, что в наших школах в некоторых классах до 40% детей — это дети из неполных семей. А почему происходит расторжение брака? Одна из причин — это бытовое насилие. Поэтому сегодня в рамках мероприятия хочется сказать, чтобы обращали внимание на формирование мировоззрения психологии наших детей. Не позволяйте детям смотреть мультфильмы, где подаётся образ агрессора.

В зале — полицейские, активисты совета матерей, психологи. Вместе они изучили статистику правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, обсудили пути решения проблем.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Тема достаточно болезненная, потому что в обществе сейчас идет резонанс по этому поводу. Поскольку бытовое насилие — это то, что происходит за закрытыми дверями, то, о чем не говорят. Поэтому в первую очередь хочется отметить, что нужно об этом говорить. Выходить не только на полицию, но и на общественность. Следующая рекомендация — создать специальные психологические службы. И, конечно же, поддерживать таких женщин. Поддержка очень важная форма защиты.

В нашей области работает центр временного пребывания и проживания для жертв бытового насилия, куда рекомендуют обращаться полицейские. Действуют круглосуточные телефоны доверия «111» и «102», также можно обратиться в участковый пункт полиции по месту проживания.

Валерия Сиваш