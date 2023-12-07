В Астане проходит международная конференция «Конституционная реформа и избирательная система», приуроченная к 30-летию Центральной избирательной системы РК

Советник Президента Ернар Баспаев зачитал приветственную речь Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В ней Президент отметил важность развития избирательных органов за годы независимости, поддержку мировых стандартов и улучшение сотрудничества с международными партнерами. Токаев также подчеркнул, что масштабная конституционная реформа, получившая поддержку подавляющего большинства населения на прошлогоднем общенациональном референдуме, позволила модернизировать избирательную систему.

В заключение, Президент выразил уверенность в плодотворных результатах конференции, в которой участвуют представители из 10 стран и 6 международных организаций.