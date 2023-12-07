Успехи и проблемы: аким Кызылжарского района выступил на брифинге

В Кызылжарском районе 84% дворов имеют доступ к качественной питьевой воде. Чтобы покрыть потребность всех населённых пунктов в важном ресурсе, начали реконструкцию Соколовского группового водоповода.

ЖАНАТ САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района СКО:

— В этом году уже начаты работы по трем селам, около 500 миллионов освоят по селам Архангельское, Новокаменка и Пеньково. Разводящие магистральные сети будут на следующий год. На следующий тоже год мы планируем, что в шести селах начнутся определенные работы по Соколовскому групповому водопроводу.

Кызылжарский район на 92 % охвачен уличным освещением. Чтобы довести этот показатель до 100%, в следующем году фонари установят в 8 округах, переподключат село Затон. Есть успехи и в строительстве: новая пятиэтажка позволила обрести дом 76 семьям.

ЖАНАТ САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района СКО:

— На сегодня у нас 901 очередник на жилье, 83 из них — многодетные. Постепенно мы этот вопрос будем решать. Выделено 27 миллионов тенге для обеспечения многодетных матерей.

Актуальной проблемой для Кызылжарского района остаются фельдшерские пункты. 22 села до сих пор не имеют медицинских объектов, а в 61 населенном пункте требуется ремонт. В 2024 году эту задачу решат.

Анна Богословская