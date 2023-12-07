Руслан Анбаев отчитался о социально-экономическом развитии района им. Габита Мусрепова

Аким района им. Габита Мусрепова отчитался о его социально-экономическом развитии. Руслан Анбаев рассказал о работах, которые проводились в сёлах с начала года. Особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства. В том числе — развитию животноводства.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким района им. Габита Мусрепова:

— Хотел бы сказать, что в районе развивается животноводство. Имеются современные комплексы молочно-товарной фермы управляющей компании «Әділ». Строят дополнительно еще одну молочно-товарную ферму на 400 голов. ТОО «Буденное-СК» начало строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов КРС. Они уже приступили, построили силосные ямы. ТОО «Нежинка-Ерке» также планирует строить современную молочно-товарную ферму. Они уже занимаются в данный момент производством молока, но планируют перейти на более высокорентабельное производство.

В районе также повышают качество работы системы водоснабжения. В 2023 году из районного бюджета профинансирован проект на сумму 91,9 миллионов тенге.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким района им. Габита Мусрепова:

— Мы провели ремонт водонапорной башни в с. Сивковке. Установили водонапорную башню в с. Кокалажар. Также провели ремонт водопровода методом санации в с. Токты и с. Гаршино, бурение скважины глубиной 65 метров в с. Кокалажар, строительство системы водоснабжения в с. Ставрополке. Есть поручение Главы государства, оно находится на особом контроле акима области, по поводу того, чтобы к 2025 году обеспечить полностью все населённые пункты качественной питьевой водой.

Ко Всемирной паутине в районе им. Габита Мусрепова подключены все населённые пункты. Однако, в некоторых из них скорость Интернета оставляет желать лучшего. Глава района заверил, что над решением этой проблемы сейчас активно работают. В следующем году планируется установить 2 мачты для улучшения сигнала и оснастить несколько сёл специальными усилителями.

Валерия Филатова