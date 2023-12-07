Председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев сообщил о росте оправдательных приговоров в стране

На международной конференции в Астане председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев подчеркнул, что внедрение электронного судопроизводства, оптимизация процедур и снижение бюрократии привели к подъему Казахстана в индексе Верховенства права на 65 мест. Был также отмечен рост числа обращений и удовлетворенных жалоб, а отказы в санкционировании арестов снизились до каждого четвертого случая.

После гуманизации законодательства доля уголовных наказаний сократилась до 32%, что способствовало уменьшению тюремного населения. Мергалиев выразил уверенность в заметных изменениях, оцененных не только юристами, но и обычными гражданами.