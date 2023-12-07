О правилах проведения дезинфекции и дезинсекции напоминают специалисты

В областном департаменте по ЧС провели брифинг с участием специалиста Центра дезинфекции. На встрече обсудили правила проведения мероприятий по обработке квартир. Всего с начала года в Центре дезинфекции зарегистрировано более 150 обращений от жителей Петропавловска. Активно ведётся разъяснительная работа с реализаторами, представителями КСК и жильцами многоквартирных домов.

РИЗАБЕК ТЕМИРБЕКОВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— С начала этого года многие мероприятия проводились совместно с местными исполнительными органами. Мы опубликовали множество материалов в СМИ. В целях профилактики раздали среди населения более 100 тысяч листовок. В целом, проведено более 20 мероприятий по предупреждению химических отравлений. Мы настоятельно рекомендуем не проводить дезинфекцию самостоятельно. Это может привести к недомоганию, а в худшем случае — к летальному исходу.

В областном Центре дезинфекции применяются препараты 4 класса опасности. Для организма они представляют наименьшую угрозу. Перед тем, как принять и использовать средство, его тщательно проверяют.

ИРИНА ТУПОВА, руководитель отдела Центра дезинфекции по СКО:

— Маркировка, нанесенная на упаковку средств, должна содержать следующую информацию: наименование средства, его назначение, масса, дата изготовления и срок годности, условия хранения, номер партии, состав, наименования и адрес изготовителя, правила применения и меры предосторожности. В случае, если средство изготовлено на территории другого государства, указывается уполномоченное лицо, принимающее претензии на территории РК. Также на маркировке указывается номер свидетельства о государственной регистрации.

Специалисты напоминают о необходимости подготовки помещения к его химической обработке. Рекомендуется изолировать домашних питомцев, цветы, пищевые продукты и посуду. В случае нарушения правил проведения дезинфекции и дезинсекции следует вызвать участкового инспектора. При появлении первых симптомов недомогания нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Валерия Филатова