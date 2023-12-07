Неосвоение бюджета недопустимо

Начали аппаратное совещание с кадрового назначения. Глава региона представил нового директора региональной Палаты предпринимателей Есжана Оразалина. Затем перешли к первому вопросу заседания, а именно каких показателей достиг наш регион за 10 месяцев. По словам руководителя управления экономики, краткосрочный экономический индикатор составил 96,7%. Что касается сельского хозяйства, то на 20% снизились объемы производства в растениеводстве. Свои коррективы внесли погодные условия. В животноводстве же наблюдается рост на 2%. Затронули и тему промышленности. Несмотря на положительные темпы развития отрасли в целом, в шести районах наблюдается систематическое снижение объемов. И к инвестициям.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СКО:

— За январь-октябрь 2023 года в регион привлечено 336,8 млрд тенге инвестиций с ростом на 20,3%. При этом отрицательная динамика сложилась в районе им. Габита Мусрепова на 20,1%. Причина снижения — сокращение объёмов приобретения с/х техники и отсутствие крупных инвестиционных проектов. Необходимо отметить, что центральным органом по инвестициям доведен план в объеме 496 млрд тенге. Исполнение за 10 месяцев — 67,9 %.

А это говорит о том, что годовой план по инвестициям могут не выполнить. К причинам относят несвоевременную реализацию проектов, перенос срока ввода объектов на следующие годы, снижение объемов приобретения сельскохозяйственной техники и поголовья животных. Плохо обстоят дела и с вводом жилья. По итогам 10 месяцев введено только 50%. К слову, планка на этот год — 300 тысяч квадратных метров. “Нет четкого анализа и предложений, одни сухие цифры”, — подытожил доклад спикера глава региона и дал поручения своим заместителям держать ситуацию под контролем.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Цифры были озвучены в начале года. Ежемесячно с акимами районов вели переговоры. Это не просто так. В течение года необходимо было работать по каждому предприятию, учреждению. Сейчас никто менять никакую цифру менять не будет. Год надо будет заканчивать. Надо будет сделать ревизию действующих проектов, что упустили акимы.

Отдельное внимание на заседании — развитию сельского хозяйства. Рост производства мяса и молока позволяет обеспечить круглогодичную занятость североказахстанцев. В пример аким области привел товарищество “Заградовское” Есильского района. Там трудоустроено 150 человек со средним заработком 260 тысяч тенге. На селе безработных нет. Предприятие содействует и развитию населенного пункта. Подобных примеров в каждом районе должно быть как можно больше, отметил глава региона. Вместе с тем, в некоторых районах отмечается снижение производства сельскохозяйственной продукции, а где-то статистика и вовсе нулевая.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ — АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— В Тимирязевском районе из-за отсутствия МТФ статистика из месяца в месяц нулевая. Акиму Тимирязевского района ставлю задачу на 2024 год по открытию новой МТФ. До конца года внесите соответствующие предложения, Марат Иманбаевич.

В эффективности МТФ убеждать никого не нужно, достаточно живых примеров. А отсутствие инвесторов — это недоработка местного руководства, подчеркнул Гауез Нурмухамбетов. В целом, в число тех районов, которые тянут показатели вниз, вошли районы им. Габита Мусрепова, Уалихановский, Мамлютский и Айыртауский. Аким области интересовался причиной сложившейся ситуации и акцентировал внимание на поиске возможностей, а не причин. Второй вопрос совещания посвятили расходу и доходу бюджета. Так, на 1 ноября в бюджет поступило больше 96 миллиардов тенге. Перевыполнение — свыше 2 миллиардов. Неосвоены же почти 5,5.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ СКО:

— Основные суммы неосвоения допустили следующие администраторы бюджетных программ региона. Управление строительства, архитектуры и градостроительства 423,7 млн тенге. Управление образования — 381,4 млн тенге. Управление сельского хозяйства — 355, 4 млн тенге, г. Петропавловск — 1 млрд 995,7 млн тенге. Уалихановский район — 586, 1 млн тенге. Мамлютский район — 410,6 млн тенге.

За неосвоение бюджета по итогам года понесет ответственность первый руководитель. Героически осваивать средства не нужно, все это было известно с января, отметил глава региона, а потому выполнять свою работу надо планомерно. И прежде всего, соблюдая законность и качество.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ — АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Каждый случай, разберитесь, по итогу года. Простое неосвоение я никому не позволю сделать, предупреждаю. Незаконно я не буду толкать на это. Но те финансовые средства, которые вам дала область, республика, Нацфонд по реализации госпрограмм по поручению Главы государства и Правительства, каждый из вас будет отвечать и нести персональную ответственность, не просто дисциплинарную, я предупреждаю.

Озвучены и основные причины несвоевременного освоения бюджета. Это позднее заключение договоров и невыполнение обязательств подрядчиками. По мнению Гауеза Нурмухамбетова, договоры должны быть оформлены в интересах государства.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ — АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— У государства есть проект. Он прошел экспертизу, есть сроки выполнения, есть график производства работ. В случае невыполнения графика производства работ, не дожидаясь окончания договора, он его привлекает к ответственности в судебном порядке. Поэтому еще раз говорю, проанализируйте все договора.

По итогам заседания глава региона поручил руководителям районов и профильных ведомств исправить все недочеты до конца года. Также на основе анализа проработать планируемые показатели на будущий год.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/