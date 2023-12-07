Казахстанские университеты получили признание в рейтинге устойчивого развития QS Sustainability Rankings 2024

Лидером среди казахстанских вузов стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби, занявший место среди 500 лучших в мировом рейтинге. За ним следует Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, входящий в число 700 лучших. В топ-1000 также попали Satbayev University, Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова, Казахский национальный аграрный исследовательский университет и другие.

Это подтверждает растущее влияние Казахстана на глобальной арене устойчивого развития. Всего в рейтинг вошли 12 казахстанских университетов из различных городов. Региональный директор QS Сергей Христолюбов подчеркнул важность такого признания, отметив вклад казахстанских университетов в решение глобальных задач устойчивого развития. Университеты продемонстрировали значительные успехи в таких индикаторах, как «Модель управления», «Воздействие на окружающую среду» и «Общественное влияние». Это подчеркивает глобальное признание достижений казахстанских университетов в академической, исследовательской и социальной сферах.