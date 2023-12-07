Депутаты Сената ратифицировали Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, который предоставляет механизмы для рассмотрения жалоб детей или их родителей в случаях нарушения прав, установленных в Конвенции. Протокол, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году, дополняет соглашение, которое Казахстан ратифицировал в 1994 году.

Этот шаг подчеркивает приверженность страны обеспечению прав ребенка и расширению механизмов их правовой защиты. Ожидается, что ратификация протокола повысит уровень защиты прав ребенка и обеспечит гражданам Казахстана доступ к международной защите своих интересов.