Аким области встретился с представителями компании «Kronospan»

В Северо-Казахстанской области насчитываются десятки успешно реализованных инвестпроектов. Их число вскоре может пополниться открытием производства плит ОСП совместно с компанией «Kronospan». Она является одной из известных торговых марок во всем мире и известна изготовлением качественной древесной продукции. Аким области в ходе встречи с инвесторами рассказал, что в регионе активно развивается деревообрабатывающая промышленность.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Важным направлением развития экономики является деревообрабатывающая промышленность. Более полумиллиона гектаров сегодня в нашей области занято лесными массивами. Мы развиваем отрасль деревообработки, производство продукции из древесины с внедрением высокотехнологичных проектов. Запущено производство ламинированной фанеры, высококачественная продукция пользуется спросом на рынке Казахстана, экспортируется в Германию, Польшу, Латвию, Эстонию, Литву и также страны Азии.

Глава области отметил, что в регионе активно ведется работа в сфере строительства, поэтому стройматериалы — востребованы. Представители компании «Kronospan» отметили, что их производства успешно функционируют по всему миру. Опыт сотрудничества есть и с нашей страной. Сейчас они ищут участок с готовой инфраструктурой, чтобы в следующем году уже начать строительство.

Томаш Янчак, представитель акционера «Kronospan Holding East», руководитель проекта в Центральной Азии:

— Вопрос подбора технологий — это уже по нашей стороне, мы знаем, как это сделать, то, что нам нужно сделать с местным правительством — просто найти место для инвестиций, подобрать хороших партнеров, чтобы это заработало. Проект больше чем на 50 миллионов долларов США.

Представители компании поинтересовались, как в городе обстоит ситуация по ряду важных для них вопросов. В их числе: логистика, сырье, инфраструктура и другое.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас в городе проблем по электрической энергии нет. Сегодня наша ТЭЦ-2 АО «Севказэнерго» вырабатывает турбинами электроэнергию, у нее мощность до 500 мегаватт. 60% мы только используем, а 40% еще не реализуем. Что касается тепла, то котлоагрегаты по мощности до 714 достигают, но даже с учетом роста нашего города мы только 500 гигакалорий в час потребляем. У нас в резерве еще около 200 есть.

Аким области отметил, что компании будет оказана все необходимая поддержка для запуска производства, а также выразил уверенность в том, что продукция будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/