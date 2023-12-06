Волонтёры помогают одиноким старикам в рамках «Зимней недели добра»

В этом доме живет семейная пара. Супругам более 90 лет, из дома почти не выходят: силы уже не те. Сегодня на помощь к ним пришли ребята из волонтерского движения «Помощь рядом». Задача на сегодня — почистить двор от снега. За молодежью закреплено 20 домов, где живут одинокие пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, люди с ограниченными возможностями.

АСЕМ КАЛИАСКАРОВА, волонтёр:

— В свободное время стараюсь помогать пенсионерам, потому что им бывает сложно. Мы тоже будем в этом возрасте, поэтому мы должны быть добры друг к другу и держаться вместе. Сила народа — в единстве.



Анна Богословская