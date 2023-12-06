В ТОО «Орловский и К» заботятся о жителях села Налобино

955 человек проживают в селе Налобино Кызылжарского района. От Петропавловска его отделяют чуть больше 50 километров. Тамара Глушко — старожил населённого пункта. Скоро ей исполнится 85 лет. Сельчанка рада, что Налобино с каждым годом становится только краше.

ТАМАРА ГЛУШКО, жительница с.Налобино, Кызылжарский район:

— Вода есть, свет горит всё время у нас, у нас везде асфальт. Снег выпал, трактор один и второй чистят. Там вот сделали Дом культуры. Этот раз праздник какой-то, много народа было.

Много лет это здание простаивало без дела. ТОО «Орловский и К» направило в ремонт сельского клуба около 10 млн тенге. В объект культуры были вложены и государственные средства. Взрослые и дети приходят сюда, чтобы почитать, позаниматься творчеством, а еще спортом. Всё это организовано для людей абсолютно бесплатно.

МАДИНА МУХАМЕДКАЛИЕВА, заведующая сельским клубом, с.Налобино, Кызылжарский район:

— Мы открылись 30 августа на День Конституции РК. Мы охватываем более 100 человек, у нас также действуют кружки по трём направлениям, группы заполненные, в каждой группе около 20 человек. У нас проходят творческие вечера, концерты, различные тренинги, дискотеки для молодежи и взрослых. На базе нашего клуба работает музыкальный руководитель, хореограф.

Меценатом, благодаря которому культурная жизнь в Налобино вышла на новый уровень, является Владимир Орловский. Он — руководитель успешного сельхозформирования с большой историей. В этом году опытный аграрий стал Почётным гражданином Кызылжарского района.

ВЛАДИМИР ОРЛОВСКИЙ, руководитель ТОО «Орловский и К», с.Налобино, Кызылжарский район:

— Урожай у нас был хороший, бункерный вес был, по 28 центнеров мы молотили, даже некоторые поля и по 30 давали, но зерно было влажное, пришлось всё сушить, фактически урожай меньше стал, когда посушили. Чечевицу мы начали сеять в этом году. Одно поле посеяли 120 га., урожайность хорошая была, нам понравилось чечевица, решили в следующем году расширить посевы.

В среднем за свой труд работники ТОО «Орловский и К» получают около 300 тысяч тенге. В товариществе ценят каждого своего сотрудника, а еще внимательно относятся к сельчанам.

ВЛАДИМИР ОРЛОВСКИЙ, руководитель ТОО «Орловский и К», с.Налобино, Кызылжарский район:

— Земельный пай у нас небольшой, у нас 5,1 га. Пашни считаются в земельном пае. Мы даём по 600 килограммов сухой чистой пшеницы, в этом году также рассчитались, выдали сразу в начале уборки. У нас была на полях солома для самовывоза, если кто-то, сейчас пожалуйста, тоже можем привезти.

Александр Горенко паевые выплаты получил без задержек. Сельчанин больше 20 лет работает в ТОО «Орловский и К» механизатором, условиями доволен. Его супруга трудится пекарем в этом же хозяйстве.

АЛЕКСАНДР ГОРЕНКО, механизатор ТОО «Орловский и К», с.Налобино, Кызылжарский район:

— Мне привезли дрова, супруге тоже, бесплатно, от фирмы это. В конце года по 3 тонны бесплатного зерна каждому привозят прямо домой. 50% я оплатил, 50% фирма, провели, теперь у меня вода в доме.

Кроме того, товарищество помогло Александру купить автомобиль. Некоторые рабочие при поддержке предприятия смогли приобрести себе дома. Сельчане отзываются о товариществе «Орловский и К» исключительно положительно.

ЛЕЙЛА ЖАНСУГУРОВА, жительница с.Налобино, Кызылжарский район:

— Мы получили паи. Зерно было очень сухое, добротное, своевременно получили, потому что каждому сельскому жителю осенью самое необходимое — это заготовка кормов.

ФЁДОР ШИШКОВ, житель с.Налобино, Кызылжарский район:

— Паи дают нормально и корма. Я кормами получал, у нас 4 пая, по 6 центнеров мы получили, это неплохо.

В Кызылжарском районе кроме ТОО «Орловский и К» о сельчанах заботятся ТОО «Алекри-Агро», КХ «Брушкевич В.Б.», КХ «Ковязин Л.И.», ФХ «Нелюбин В.Н.», ФХ «Ливенцов Е.А.». Зимой за счёт сельхозформирований чистят дороги, в тёплое время года их ремонтируют. Фермеры стараются помогать людям, которые хотят завести воду в свои дома.

Дарья Пышмынцева